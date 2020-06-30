振興三倍券將明(7/1)日上午9點開放紙本預購以及數位消費工具綁定，7/15正式啟用，因此《中時電子報》整理了超商、郵局、信用卡、電子票證、行動支付5種領取方式，讓您一次輕鬆搞懂。

●領取方式

「紙本三倍券」

1.超商：7月1日至7月7日，民眾可持健保卡、身分證（或居留證）到四大超商或上網插卡預購並繳費，當月15日後即可至指定超商領取。預計8月1日至8月8日開始第二階段預購。

2.郵局：7月15日在各地郵局憑健保卡或身分證明文件，直接購買領取3,000元振興三倍券。

「數位消費工具」

上網登記綁定→累積消費滿3,000元回饋2,000元，消費滿額會收到簡訊通知。

3.行動支付：到業者網站設定綁定，消費累計滿3,000元，2,000元直接轉入APP帳戶

4.電子票證：綁定一卡通、有錢卡、悠遊卡及愛金卡（icash）等4種，之後消費滿3,000元到超商靠卡，回存2,000元

5.信用卡：到銀行網站綁定信用卡，消費滿3,000元，隔月帳單直接扣2,000元

●三倍券這樣用

全國店家都可以用，例如百貨公司、餐廳、書店、演唱會、夜市、市場、住宿旅遊、展演票券......等。

●三倍券限制

不能用在電商購物、水電費、稅捐規費、股票、公司債、受益憑證、保單、罰金罰鍰、健保費、國民年金、信用卡帳款、儲值交易及代收費用等。

●各縣市加碼優惠

1.台北市：綁定悠遊卡消費滿3000元，敬老卡、愛心卡加碼回饋1000元；高中職生憑北市學生證可享500元補助，使用悠遊付則再補助500元。

2.新北市：在新北市運動中心三倍券消費滿千元，送千元抵用券。

3.桃園市：花200元三倍券能換400元夜市抵用券，或是買300元專區商品。花500元三倍券可買到2張棒球場內野全票。

4.花蓮縣：持三倍券單筆消費滿200元，可抽50吋電視。

5.新竹縣：持三倍券到客大商圈消費，可參加抽獎活動。

●專線

有關振興三倍券領用的相關問題，可撥打「1988紓困振興專線」，或上網到三倍券官網查詢。

(中時電子報)