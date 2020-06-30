今年1月結束總統大選，國民黨候選人韓國瑜雖然沒當選，但是他當時宣布參選後，聲勢一度相當驚人，一名網友因為擔心韓國瑜當選，在網路上發文表示，如果可以證明是韓粉且不投票，就無償提供性服務，貼文附上美腿照，結果真實身分曝光後竟是「他」，且貼文內容違反選罷法，最近這位網友判決也出爐。

35歲的張姓男網友，總統大選前在個人臉書、instagram發文「實在沒招了，能為國家貢獻的專長或影響力也不夠…那就這樣吧！如果你是韓粉（須提出各種社群媒體的發言或發文佐證），只要1/11不去投票（需將身分證寄至指定的地點，我會拒簽收原址退回），我將無償提供一次令你難忘的性服務，你要知道，能拿出來交換的，一定要是最好的」。

張男PO文同時附上自己的美腿照，自誇自己是最好的，文章才PO上網，很快引起熱議，因此遭網友檢舉疑似違反選罷法，張男到案後坦承自己是跨性別者，因為擔心韓國瑜當選，會讓多元化社會倒退，才會出此下策，不知道此舉已經觸法。

本案經高雄地檢署調查，認定張男以不正當利益，透過社群媒體影響投票，明顯違反選罷法，依法起訴張男，但考量過去沒有前科，犯案後素行良好，因一時失慮做出違法行為，未來應無再犯之餘，因此建議法院依法減刑或從輕量刑，並附條件予以宣告緩刑。

(中時電子報)