原創第一官鬥宮廷手機遊戲《叫我官老爺》歡慶上市將滿三年，於即日起推出三週年預熱慶典，特別請來重量級影星達叔-吳孟達為遊戲代言，同時開放專屬伺服器，帶來一系列慶祝活動回饋玩家一路以來對遊戲的支持，搶先登錄還有機會抽iPhone11 Pro Max、MyCard點數等好康福利！

《叫我官老爺》三週年預熱慶典開跑！（圖/《叫我官老爺》官方授權提供）

●三週年新版本即將到來，事前預約抽大禮！

三週年活動全服好禮大方送（圖/《叫我官老爺》官方授權提供）

光陰荏苒、歲月如梭，回憶三年前遊戲初登場之際，在官人的府宅中，若沒有小師爺的幫忙，就無法進入凌烟閣一睹美人風采，在這一千個日子裡，與來來往往的門客們，一同經歷宮廷鬥爭的風風雨雨，留下許多深刻的體驗。營運團隊為了感謝玩家們對遊戲的支持與陪伴，即日起至7月6日前往三週年活動網站進行預約，就可以啟動幸運大轉盤抽獎，有機會帶回iPhone11 Pro Max 256G、MyCard點數、專屬門客吳孟達碎片等超值好禮，邀請好友一起參與還能獲得額外虛寶獎勵，讓玩家的官途之路更加順遂！另外，三週年慶典也將新增達叔代言人門客形象，玩家們敬請期待！

邀請好友獎勵再加碼（圖/《叫我官老爺》官方授權提供）

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