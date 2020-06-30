蘋果在今年的開發者大會（WWDC 2020）正式宣布，將在未來Mac系列，逐步由自家研發、以ARM架構的處理器逐步取代英特爾的X86架構處理器，等於是宣告蘋果與英特爾正式分手。外界大多對於英特爾失去蘋果這個客戶悲觀看待，但有專家認為，這對於英特爾反而是好事。

據《MarketWatch》報導，市調機構 Futurum Research 首席分析師 Daniel Newman認為，過去１整年，市場不斷傳出蘋果Mac系列將捨棄英特爾架構，最終在WWDC 2020上證實此事，但這對於英特爾的發展來說，是利大於弊。

蘋果Mac在全球PC市場市占率為6%，僅占英特爾總營收貢獻2~4%，而依照英特爾前1年750 億美元營收來計算，蘋果貢獻約 15 ~ 30 億美元營收，這雖然也不是個小數字，但考量英特爾整體營收龐大，減少這些營收來源也能在未來時間陸續補足。

Daniel Newman認為最大問題是，蘋果一直以來是個非常嚴苛的客戶，這給予供應商龐大壓力也是眾所皆知，這導致英特爾在蘋果與高通於2019年4月達成和解後，迅速將5G數據機晶片業務出售給蘋果的理由。英特爾也在不斷失去蘋果訂單後，尋找新的營收動能，這包括了資料中心、物聯網等相關產品需求。

英特爾2020 財年第 1 季，營收增長23%、營業利益增長69%，表現均超乎外界預期，資料中心部門營收高達70億美元、增長43%，雲端預算服務業務也增長53%，出貨量與平均售價也各成長27%、13%，預估潛在市場高達3000 億美元，比英特爾在處理器市場規模大10倍以上，替英特爾在消費性電子產品需求急速下滑下，支撐住公司營運動能。

至於英特爾在PC處理器上的對手AMD，在台積電7奈米助攻下，去年7月推出的第3代桌電處理器Ryzen 3000在市場上取得熱烈迴響，甚至威脅到英特爾市占率。

若再談上蘋果與英特爾分手，看似英特爾在處理器市場處於危機，不過，Daniel Newman表示，先前蘋果就對英特爾在14奈米產能不足，10奈米、7奈米研發不斷推遲頗有微詞，但包括AMD、高通以及ARM搶市，都不足以稱上是大獲全勝，就算有知名廠商支持，AMD也只是吃下英特爾部份市場份額，在主攻資料中心、雲端服務業務下，英特爾仍在半導體領域占有絕對優勢。

(中時電子報)