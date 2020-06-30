國民黨立院黨團佔領議場行動，昨（29）日中午遭民進黨立委以人數優勢強勢排除，過程中民進黨立委賴品妤遭國民黨立委李貴敏「肘擊」，她今（30）日受訪時表示：「現場一陣混亂，我只是看到有拐子，就反射性的壓住人家的手而已。」不過李貴敏今天還原事件當下情況表示，守主席台過程中，一手遭拉扯的同時，賴品妤竟不斷用手指戳她的腰部，她才用另一手向後防衛，並非自己先架拐子。

賴品妤遭國民黨李貴敏「肘擊」的影片在網路上被製作成「迷因影片」廣傳，不少網友大讚賴品妤遭攻擊後輕易就壓制對方，不過李貴敏今天還原當時現場表示是因為賴品妤在她後面用手指不斷戳她的腰部，她才會用手肘防衛。她表示「當下感覺很不舒服」，甚至感覺到被肢體騷擾。

昨天國民黨佔領議場，中午時與民進黨立委爆發激烈衝突，李貴敏死守主席台，而事後網路上流傳的影片顯示在清場過程中李貴敏曾經試圖肘擊她，但被她架住李貴敏手臂「一秒反制」，不少網友大讚「輕鬆反手壓制」，也有網友抱屈「為什麼要攻擊ㄆㄩ（品妤）」。

不過李貴敏今天澄清，網路擷取的畫面不完整，前面被她剪掉的畫面，是她趴在主席台上，雙手抓住主席台前緣，後來不但一手遭後方立委拉扯，賴品妤還用手指不斷戳她的腰、腹等部位，她反射性的自我防衛，才會以手肘把對方架開。李貴敏也強調，肢體騷擾不限於男女，而是感受問題，雖然事情已經過了，但畫面被片段截取用來帶網路風向十分不可取。

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(中時電子報)