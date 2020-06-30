3局下，樂天桃猿林承飛（右）擊出中外野飛球，造成中信兄弟張志豪接球失誤跑上三壘。（陳麒全攝）

上半季最後3周的焦點是中信兄弟、樂天桃猿爭霸，兩隊共有5場對戰，桃猿準備由洋投卡本特、霸能把關前4戰。不料卡本特今（30）日因腸胃炎無法先發，翁瑋均臨危受命卻投得有板有眼，先發6局失2分、僅1分責失，是一場優質先發，助桃猿7比2擊敗中信兄弟，勝差拉近到只落後1場。翁瑋均拿下重要的一勝，獲選單場MVP。

樂天桃猿隊廖健富（右）8局下揮出陽春全壘打，比數拉開為7比2。（陳麒全攝）

中信兄弟隊周思齊1局上陽春全壘打，黃衫軍先馳得點。（陳麒全攝）

此役中信兄弟「周董」周思齊1局上揮出陽春全壘打首開紀錄，3局下樂天藉著對方中外野手失誤，加上高飛犧牲打，扳回1城戰成平手。5局上，中信兄弟同樣靠對方失誤加高飛犧牲打得分，再度以2比1超前比數。

不過5局下樂天先獲得四壞球，郭嚴文適時二壘安打加趁傳跑上三壘，先扳成2比2平手。緊要關頭廖乙忠做投球動作時球卻沒拿穩，從手套中掉出，是一次明顯的投手犯規（BK），再丟1分，樂天以3比2超前，並且開始佔上風。

6局下樂天乘勝追擊，藉著林泓育、廖健富的安打，加上四壞球、觸身球與高飛犧牲打，一口氣再添3分，比數拉開形成6比2，勝負已定。8局下廖健富錦上添花，揮出陽春全壘打，終場比數就是7比2，敗投是中信兄弟廖乙忠，戰績1勝5敗。翁瑋均勝投，戰績5勝3敗。

中信兄弟隊廖乙忠前3局投得不錯，未被敲出安打。（陳麒全攝）

這場比賽中信兄弟不是沒有機會贏球，而比賽前半段領先的分數很少，更需要靠投手調度來保住領先優勢，不過看起來換投時機並沒有掌握好。

反觀樂天桃猿繼續發揮對戰優勢，即使臨時更換先發投手，仍能穩住陣腳逆轉戰局，贏得並不僥倖，上半季雙方對戰16場，樂天以10勝6敗佔上風。

(中時 )