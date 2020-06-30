蘇格蘭的巴摩拉城堡（Balmoral Castle )，是英國女王的度假別墅，每年大約都會去那裡好幾次。這座優美的城堡也是著名的觀光名勝，雖然庶民不能進去，但是在外頭拍照採景也是不錯的。然而最近城堡有公共衛生問題，城堡的員工抱怨，遊人常在莊園附近排遺，還留下許多用過的濕紙巾。

CNN報導，由於英國的新冠病毒疫情仍未平息，大多數公共設施都被關閉，但是人們被允許在戶外運動和社交，可以看看風景與踏青，但是正因為室內場所是不開放的，也就沒有公共廁所可以使用，那麼人有內急，許多遊客只好把「五穀雜糧的另一種形態」很直接的回歸大自然。

巴爾莫勒爾城堡的工作人員抱怨：「我們在打掃城堡周邊環境時，發現莊園、古蹟與小路上，有許多丟棄的濕紙巾，我們一看就知道發生什麼事。顯然人們選擇在小路或古蹟旁邊放鬆自己，而不是選擇走更遠的路以避免污染。」

「嚴格來說，濕紙巾比排遺的問題要大一些，因為濕紙巾是無法自然降解的。」

他們補充說：「能理解遊客的無奈，目前附近方圓幾英里的範圍，還沒有開放的的公共廁所。不過，濕紙巾是無法在自然環境降解的，它不會自然消失，是我們在清理。」

工作人員承認，人們在皇家宮殿周圍漫步時，可能會遇到內急，但沒有廁所的問題，不是他們能處理的。

他們在周日的一條推文中補充說：「如果遊客真的需要排水，請距離湖泊或溪流至少30公尺遠，如果需要排遺，請盡量遠離建築物、道路、水道和農場動物。將腸內物質埋在淺坑中，並覆回泥土。」

最近幾天的炎熱天氣，促使許多英國人出門踏青，包括海灘、公園和全國各地的鄉村都是觀光景點。

(中時電子報)