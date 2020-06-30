1名女網友日前在PTT抱怨，男友在愛愛時，總是很要喜歡先來乳交一番，再逐漸辛苦一番向前突刺，但是因為本身上半身的雙峰並不滑順，讓她想不透為何男伴會喜歡這樣的方式助性呢？女網友相當困擾不得已上網詢問各位老司機。

根據此名女網友的說法，與男友愛愛時，他總愛千辛萬苦的將「哪話兒」推入雙峰之間的小徑，再努力的緩慢向前突刺，享受來回的快速摩擦感。但是，女網友認為因為雙峰之間並不夠潤滑，往往必須依靠大量的KY潤滑才能幫助滑行，她也透露若沒有潤滑液時，男友會自行吐唾液持續進行，然而女網友卻相當不解，這到底有什麼好爽呢？

有經驗的網友認為，主要是因為「視覺」吸睛，以及男性的陰囊會有一定的高度觸感。對於觸感方面多數網友認為真的並無多大的爽感。因此好心的網友也認為進行時，一定記得要塗上潤滑液，否則「那話兒」會因為過度乾燥受損的。不過有網友卻認為，如果要進行此技巧的床事，倒不如自行DIY還比較省時省力。

(中時電子報)