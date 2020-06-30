（何佳旻（左）與林官翰攜手打造「ATC茶飲俱樂部」，粉色馬克杯成打卡新地標。圖／曾麗芳）

旅歐設計師何佳旻與美國長大的林官翰，攜手打造了充滿質感又獨特的餐飲體驗「ATC茶飲俱樂部」，去年10月插旗台中市大墩路商圈，大門前就矗立一個超巨大粉紅色馬克杯，西式的馬克杯加上前方吊掛的中式茶包，傳遞了ATC 「外表西式、骨子裡中式」的精神。這個具東方魂的馬克杯，不僅成為台中五期新地標，甚至吸引許多外國遊客造訪，掀起了新一代的茶飲食文化。

「ATC茶飲俱樂部」創辦人兼執行長林官翰表示，希望打造一個外西內中的飲食文化，重新包裝台灣的傳統，以國際的角度跟世界接軌。因此，力邀知名設計團隊「La Dolce Vita 拓悅靜好」操刀，設計團隊從品牌端、空間的設計、平面的設計都一手包辦，大到空間設計，小至店內的掛畫、飾物、包材。

拓悅靜好負責人何佳旻表示，ATC室內打造新型態茶飲空間，將空間分隔為四大區，中間豎立了一個斗大的路牌，路牌上清楚標示四大方向，引導消費者前往「Tea bar」、「Living room」、「Lounge」、「Outdoor」四大場域，形塑一處充滿活力、動能、自由的飲茶場域；西方茶飲結合東方餐點，激盪出與眾不同的飲茶新潮流。

ATC店內寬敞明亮，以茶吧、沙發區分離不同座位區，並設置「Outdoor」，適合公司企業來聚餐或舉辦各種活動；不論一個人、或是一群人來到這裡都沒有壓力，可以自由地選擇自己所需的場域，不帶位、不限時，全自助的飲茶方式，輕鬆享受愜意的用餐氛圍。

ATC台中旗艦店位於大墩路家樂福商圈、營業面積廣達200坪，並設置了中央廚房，確保食品衛生、安全及品質，主廚研發出ATC獨有醬料跟不同聚會小點，例如上海口水雞辣麵、古早味油蔥拌麵、上海辣麵、ATC派對拼盤、上海麻辣炸雞腿包等等，主食、輕食搭配茶飲，帶給消費者輕鬆、簡單的餐飲方式。

隨著疫情趨緩，「ATC茶飲俱樂部」邀請手工希臘波斯優格「Dr Nik 」品牌聯名打造一系列的產品，準備在8月推出。林官翰說，Dr Nik的手工優格富含七種益生菌，有助增強抵抗力，不含任何化學物質，ATC跟Dr Nik聯手合作，推出低負擔元素的新菜色，期望能在後防疫時期掀起一波熱潮。

馬克杯代表著 ATC「自由」的精神，不論裝茶，裝酒或是咖啡，都可以隨心所欲選擇，不同風味的飲品。林官翰說，ATC 想成為一間傳遞自由輕鬆的茶飲店，選擇飲食自由、選擇空間也自由，希望顧客在品茶用餐過程中，把ATC當成自己的家一樣自在放鬆，這就是當初創辦茶店的初衷。

(工商 )