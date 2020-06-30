花旗銀行是在台外銀行的信用卡最大發卡行，政府敲鑼打鼓的三倍振興券，花旗銀行趕在7月1日正式啟動前，終於也給卡友一個交代：「3000元以外的新增消費，有7％的刷卡金回饋，每人回饋上限350元」。

由於各金融機構、信用卡發卡銀行都急於在三倍振興券議題上有所表現，要不就是配合政策演出，默默吞下賠本生意，要不就展現銀行的豪爽，主動提供「滿滿的」回饋，只要民眾作到一鍵關鍵：「提出信用卡新戶申請！」

花旗（台灣）銀行的想法如一，在振興三倍券設計誘因：新戶申辦花旗現金回饋PLUS卡，刷滿額可再享新戶禮刷卡金1,000元，最高共享有1,350元回饋，等於是一份振興券花出1000元，經過聰明使用，回到民眾手上最多會有4350元。

對於既有卡友，花旗銀行表示，7月15日起至9月30日的活動期間內，花旗卡客戶完成綁定振興三倍券活動，累積消費滿3,001元起，扣除振興三倍券3,000元之後的消費，可額外獲得7％的刷卡金回饋，就算多花1元，花旗都給予依比例的回饋金。

但是，花旗銀行不忘提醒，整個活動就是「限量5萬名」，動作慢了的卡友是沒有份，而且，也不必大刷特刷，因為每位客戶的回饋上限是350元。

(工商 )