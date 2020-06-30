國民黨主席江啟臣。（資料照片）

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁競選團隊昨天到位，國民黨中央也派大軍全面輔選，繼先前政策會政研部專員呂謦煒借調為李眉蓁發言人，組發會、文傳會、革實院青年團昨今兩天已調派10餘人及公務車進駐高雄助選，並規劃黨主席江啟臣及黨公職幹部、縣市長輔選事宜。江啟臣明天也將召開縣市黨部主委會報，除了討論下鄉改革座談，高雄市長輔選也是當前的重要政治任務。

黨務人士指出，這次補選時間短，黨中央必須全力支援候選人、高雄市黨部，除了政見之外，組織、文宣都須人手，加上高雄市黨部人手不足，因此除了台南的副祕書長謝龍介就近火力支援，與高雄在地的呂謦煒擔任發言人之外，黨務系統人手雖不多，仍抽調人手進駐高雄。

據指出，目前除了文傳會傳播部主任劉潛如、青年團執行長蔡哲琛及專員陳亭儒等人，昨天已各自帶著行李南下高雄，組發會的選動部、社會部及青年部，今天也派出7人偕同三輛公務車進駐高雄輔選，同時支援李眉蓁競選總部、高雄市黨部選戰工作，一直待到8月16日投票結束。

據悉，由於派大批人員南下，光是差旅費等就是一筆不小開銷，緊接著還有網路等空戰高手也要到高雄助選，且不排除再增派其他黨工南下，黨中央高層除了調度人力，也得積極籌錢備糧草，壓力極大。

黨務人士說，目前已計劃包括黨主席江啟臣、祕書長李乾龍及黨部幹部、立委及縣市議員分別到高雄助選，黃復興黨部主委臧幼俠、書記長張德浩都與高雄淵源極深，也賣力投入輔選，另正籌劃14縣市長連線為李眉蓁跨刀助勢；不過受限立院臨時會、改委會自7月5日起巡迴各縣市座談及不少縣市議會都在會期中，相關輔選作為尚在規劃。

據悉，江啟臣已召集各縣市黨部主委明天上午到中央黨部進行主委會報，包括祕書長李乾龍、副祕書長李彥秀及多位一級主管都將與會，中午一起用餐，而會報的重點除了黨務改革下鄉座談，聽取各縣市黨部主委如何跨縣市拉抬李眉蓁選情，也是重要的政治任務。

(中時 )