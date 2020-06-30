鐵人三項亞運國手張團畯擔任暑期訓練營總教練。(鐵人三項運動協會提供)

中華民國鐵人三項運動協會預計在8月於花蓮舉辦暑期小鐵人營，聘請亞運國手張團畯擔任總教練，以及知名好手林志峯組成豪華教練陣容，希望能幫助小朋友從了解然後再喜歡上鐵人三項運動。

受到新冠肺炎疫情影響，全球都飽受衝擊，所有運動賽事或是活動幾乎全部停擺，所幸國內疫情獲得良好控制，因此中華職棒、SBL、WSBL、企業射箭聯賽、企業壘球聯賽都順利開打，讓世界各國羨慕不已。

中華民國鐵人三項運動協會理事長劉玉峯表示，唯有良好的身體才能有效對抗病毒，因此結合游泳、自由車與路跑的鐵人三項正是國人最佳選擇的優質運動，尤其是學齡孩童更適合從小培養起，這次訓練營由最好的教練和師資團隊領導，讓小朋友從游泳、騎車、跑步、基礎體能等不同訓練方式來了解整個鐵人三項運動，從樂趣中找到興趣，進而培育出未來的國手。

此次活動共分4梯次，包括8月2至8日、8月9至15日、8月16至22日、8月23至29日，有興趣的民眾可洽協會官網（https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf19pPr3QIxJloNBiIMQQcKmsBLp_6dltxKIX5RB0XhoLoezw/viewform?usp=send_form）。

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