萬海航運為強化台灣至東南亞區間市場服務網路並提供客戶更迅速且優質的運送服務，將於2020年7月新增一條由台灣地區連結至越南/泰國航線 (簡稱TVT )，此航線與運達航運(Interasia Lines,Ltd.)共同經營，提供每周定期航班。

船舶配置為萬海航運與運達航運分別投入一艘實裝1,200箱(20呎櫃)的船，沿途掛靠台北、台中、胡志明卡萊、曼谷、蘭佳邦、台北，航程周期為14天，首航將於2020年7月24日由台灣台北出發。

同時搭配現有KVS航線也將同步於2020年7月23日起增加高雄掛靠，強化高雄直航胡志明卡萊，提供更加綿密快速服務。

萬海航運為強化亞洲區間及東南亞市場之航線布局，建立由台灣延伸至越南每週四班及泰國每周三班的直航網絡，提供台灣地區至越南及泰國更便利、迅速與優質的服務，來滿足客戶的運送需求。

(工商 )