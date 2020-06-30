（台灣大車隊接受超過22種支付方式，四種形式的振興三倍券支付車資皆可使用。圖／業者提供）

萬眾期待的振興三倍券終於來了，台灣大車隊號召全台乘客7月1日起趕緊手刀預訂！7月15日起，不論是APP線上叫車、電話叫車、路邊攔車，台灣大車隊小黃及多元計程車都可以使用！另金門地區自8月起展開服務。

台灣大車隊接受超過22種支付方式，四種形式的振興三倍券支付車資皆可使用，也貼心幫全台通勤族、乘車族精打細算，推薦「振興三倍券聰明搭車綁定消費方案」。

乘車族若選擇綁定凱基信用卡領取，不只銀行加碼送最高1,100元刷卡金，即日起至109年12月31日止，使用55688 APP綁定凱基卡支付車資，更享每筆消費5%刷卡金回饋；若是電子支付的愛用者，使用街口支付綁定指定信用卡付款，不但加碼享100%回饋，同時即日起至109年9月30日止，搭台灣大車隊使用街口支付綁定台新街口聯名卡支付車資，還能再享最高8%回饋。

針對計劃綁定電子票證的消費者，只要使用悠遊卡成為前10萬名成功領取振興三倍券的用戶，就可獲得200元加碼，而且於台北、桃園、台中持敬老愛心卡搭乘台灣大車隊，每趟車資還再折50至72元。

此外，台灣大車隊為引領全台乘客邁向防疫新生活，更力挺國旅觀光，隨著交通部觀光局「安心旅遊自由行旅客住宿優惠活動」同步於7月1日起開跑，只要入住全台參加活動的合法旅宿業者，不分平假日均可獲得每房每晚最高1,000元的基本折抵優惠，前往離島旅遊再享加碼補助，台灣大車隊除鼓勵全台遊客搭車善用振興三倍券，並隨車配備酒精消毒瓶，提供乘客隨時消毒安心搭車。

為鼓勵離島推廣安心旅遊，更宣布將於8月起開放55688電話預約金門地區叫車及包車，提供規劃到金門的旅客們，最熟悉的安全、舒適、貼心乘車服務，讓大小朋友放心出遊樂享防疫新生活。

(工商 )