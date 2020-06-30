新冠肺炎疫情迫使太陽劇團取消全球演出，導致收入掛零，該劇團29日向加拿大法院請破產保護，並計劃裁員將近3,500人。

太陽劇團將裁撤自3月起開始休無薪假的3,480名員工，僅留下213人的核心團隊。該公司打算重整業務，並尋求政府支援與降低債務，以利東山再起。

太陽劇團娛樂集團執行長拉瑪爾（Daniel Lamarre）表示，疫情迫使太陽劇團取消所有演出，讓劇團全無收入，管理團隊決定採行果斷的行動，保護公司的未來。

新冠肺炎疫情肆虐全球，2020年太陽劇團在全球取消44場表演，導致收入枯竭。拉瑪爾表，目前只有一場秀駐場在大陸演出，希望墨西哥的晚餐秀能在7月重新開演。

太陽劇團依據加拿大《公司債權人安排法案》（CCAA）聲請破產保護，魁北克高等法院擬在30日舉行聽證會。太陽劇團打算根據美國破產法第15章，申請破產保護。

太陽劇團已經與現有股東大陸復星集團、美國私募基金TPG Capital，與加拿大退休金基金魁北克儲蓄集團簽署協議。依據協議，上述投資人將接手太陽劇團的負債，並投資3億美元，協助太陽劇團重新出發。

此外，魁北克政府投資部門魁北克投資局（Investissement Quebec）將提供2億美元債務融資。

拉瑪爾指出，太陽劇團面臨巨大衝擊，但我們樂觀預期，待一切都回歸正常後，民眾會非常渴望看到太陽劇團的現場表現。

太陽劇團表示，在拉斯維加斯和奧蘭多常駐演出的表演者與秀場團隊，將不受本次裁員影響。

總部位在蒙特婁的太陽劇團創立於1984年，以沒有動物表演的馬戲團聞名。2015年4月復星集團、TPG與魁北克儲蓄集團收購太陽劇團，取得多數股權。

(工商 )