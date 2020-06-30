安心旅遊國旅補助計畫助7月1日就上路，交通部觀光局網站有完整方案說明，適用時間是7月1日起至10月31日，補助分為團體旅遊優惠、自由行旅客住宿優惠、自由行旅客觀光遊樂業入園優惠、自由行台灣觀巴優惠等四大類。

《中時電子報》的統整常見的問題與回答，提供民眾參考，詳情請參見「交通部觀光局官網」。

自由行旅客住宿方面：

（1）自由行旅客訂房方式：

1、直接向有參加本活動的旅宿業者訂房(住宿劵不適用)。

2、透過「臺灣旅宿網」向有參加本活動的旅宿業者訂房。

3、透過觀光局核定之旅行社所營國內訂房平台，向有參加本活動且與該平台合作的旅宿業訂房。(觀光局核定之旅行社名單將陸續公布於「安心旅遊自由行旅客住宿優惠活動」網頁專區)

（2）申請補助方式：

1、使用折抵身分證字號之旅客本人必須入住。

2、旅客於入住前或入住當日至「安心旅遊自由行旅客住宿優惠活動」網頁專區，掃描並上傳身分證或健保卡（任一）正面圖檔，建立旅客資料檔案。（健保卡無照片亦可）

3、旅客入住時須提示身分證或健保卡正本（任一）供旅宿業者核對是否本人入住。

4、旅宿業者應現場折抵住宿費，再向其所在地直轄市、縣(市)政府請領補助費用，不得等直轄市、縣(市)政府核撥款項後再匯款給旅客。

（3）可以搭配振興三倍券使用嗎？

可以，經濟部就振興三倍券可使用於旅遊相關消費，旅客參加安心旅遊各項優惠措施均可搭配振興三倍券使用，即：旅客可使用振興三倍券支付折抵住宿費最高 1,000 元以外的房價餘額。惟仍需注意紙本實體券及行動支付等使用規範，有關振興三倍券相關問題，可洽經濟部1988 諮詢專線。

自由行旅客觀光入園方案：

優惠對象於 109 年7月1日起至109年8月31日止，至參與活動之 22 家觀光遊樂業者，於售票處出示身分證明文件，不分平假日、不限次數免費入園優惠活動。不過此活動對像係以年齡為判斷標準，凡未滿19歲，包含民國90年(西元2001年)7月1日(含)以後出生之本國國民均適用，學生身分並非本活動判斷標準。

不用需要事前申請，同一個人可以於活動期間可以免費至參與活動之各家園區遊玩。但只能擇一入園，如麗寶樂園為水陸雙樂園，每日每人只能擇一入園。可以使用身分證、健保卡、護照或其他政府機關(構)核發可辨識姓名、生日之身分證明文件。

(中時電子報)