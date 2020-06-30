「振興三倍券」預購即將在7月1日，也就是明天正式開跑，除了15日郵局開放直接領取外，民眾也可至超商或專屬預定平台預購。實體紙本三倍券從明日上午9時起至7日晚間10時止可至4大超商進行預購，為了共同迎接振興券的到來，4大超商也紛紛加碼推出預購優惠，「星巴克好友分享券」、「購物金」、「咖啡買一送一券」等等，《中時電子報》整理如下。

【7-eleven】

●100元購物金抵用券

7／1-7／7期間，至實體門市預購振興三倍券，繳費當下即可獲得100元購物金抵用券（面額50元，共2張），7／15可於門市做使用（需搭配三倍券）。

●星巴克美式咖啡好友分享券

至7-11門市完成預購即可享「星巴克美式咖啡好友分享券」1張（限7／1-7／9使用）。

●指定銀行購物金

使用國泰世華、中國信託、台新、永豐、台北富邦信用卡支付，還獲得50元購物金抵用券（限7／10-7／12使用），若使用icash2.0聯名卡、icash Pay支付則加贈2杯CITY中杯美式（以40點OPEN POINT贈送）。

●咖啡等好禮加碼優惠

7／1-7／5期間至7-11預購繳費當下可再享CITY CAFE大杯拿鐵第2杯半價、樂事洋芋片指定品項同價位第2件5折、可樂果5口味任選第2件10元等多項好康。

至7-11門市完成預購即可享「星巴克美式咖啡好友分享券」1張。（摘自7-11官網）

【全家】

●第一重

7／1-7／7至全家預購振興三倍券，憑機台預購單據，可享大杯冰金萱鮮橙青茶或大杯冰拿鐵39元加價購優惠。另外，使用My FamiPay支付預購振興三倍券就送50元購物金，將於7月15日發送至「全家App」中，使用期限至7月31日，限量8萬名。

●第二重

至全家預購振興三倍券，憑小白單可享大杯美式／拿鐵同品項買一送一；再享「大戶屋」2人同行300元抵用券。首次憑單據領取將送100元購物券乙張，全家會員使用該券消費再送9張100元購物券（每張需滿600元才能折抵），使用期限至8月31日，限量30萬名。

使用My FamiPay支付預購振興三倍券就送50元購物金。（摘自全家網站）

【萊爾富】

至萊爾富預購振興三倍券，憑繳費單據可免費享10元抵用金，已及大冰、熱美式或拿鐵咖啡半價優惠。使用期限至9／22止。

選用行動支付「HiPay」綁定指定銀行或悠遊卡等方式結帳，除銀行加碼活動外，會員再享30Hi點回饋，更有機會抽中MacBook Air i5、德國雙人真空悶燒罐、electrolux 熨斗、虎牌保溫瓶等多項好禮。

使用HiPay綁定台新銀行卡預訂「振興三倍券」，單筆金額達1,000元，即享10%回饋，限量20,000名；綁定國泰世華銀行卡預訂則贈50元萊爾富購物金，限量25,000份。

另外，App會員7／15-7／28、7／29-8／25其間，至萊爾富門市使用紙本振興三倍券購買指定商品，單筆消費滿500元送200元購物金，單筆累計無上限。

至萊爾富預購振興三倍券，憑繳費單據可免費享10元抵用金，已及大冰、熱美式或拿鐵咖啡半價優惠。（摘自萊爾富官網）

【OK mart】

至超商「OKgo機台」預購振興三倍券，結帳當下憑小白單享有買大杯美式買1杯即贈送3顆茶葉蛋；大杯拿鐵、杜老爺草莓甜筒、OK Water 600ml買1送1等優惠。

(中時電子報)