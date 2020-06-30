中國河南一名王姓女子借給閨密46萬人民幣（約新台幣191萬元），沒想到近日因急需用錢向她追討時，閨密傳來的不是錢，而是自己與王女丈夫的床照，讓王女相當崩潰，直呼「我沒法兒活了！」

根據陸媒報導，王女的閨密從去年開始就私下向王女丈夫借錢，王女發現此事後，王女丈夫便開始催閨密還錢，但閨密卻表示需要資金周轉，要再多借一點，等到自己的房子賣掉就能還錢，於是陸陸續續共借了46萬人民幣（約新台幣191萬元）。

由於近日王女家做生意急需用錢，她便向閨密追討，但閨密竟傳來自己與王女丈夫的親密床照，讓王女看了相當崩潰，「我看到這張照片的時候，我都沒法兒活了！她是我的好朋友，她這樣對我。」而閨密至今一分錢都尚未歸還，打電話也不接，甚至還將王女微信拉黑。

（圖／翻攝微博）

對此，王女丈夫辯解「我沒和她在一起，只是偶爾出去一次而已，都是她提出要開房間的，我手機上有紀錄，我身分證都在我媳婦那裡，我開房間都開不了。」並向老婆道歉，而王女最後也選擇原諒丈夫。

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(中時電子報)