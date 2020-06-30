哥倫比亞傳出令人髮指性侵案，7名軍人前往位於里薩拉爾達省的原始部落Embera Katio，進行封鎖措施，途中竟輪流性侵部落一名13歲女童，欺凌過程甚至長達17小時，女童被家人發現時雙腳癱軟無法行走，性侵案引發全國怒火，軍方表示絕不會提供法律協助。

這7名軍人被派往Embera Katio，實施封鎖降低新冠肺炎傳播，卻對13歲女童伸出魔爪，家人21日發現女童在安倍拉部落（Emberá）失蹤，尋找一天後，在學校中找到奄奄一息的女童，她全身癱軟無法行走，送醫急救後身體狀況仍相當危險。

7名士兵於25日認罪，坦承性侵虐待女童，被依「對14歲以下未成年人非法性虐待」的罪名起訴，哥倫比亞司法部長巴柏薩（Francisco Barbosa）表示，他們最重可能面臨30年有期徒刑；陸軍參謀長薩帕特羅（Eduardo Zapateiro）則說會加強調查，遏止士兵不道德行為；軍方發言人加西亞（Sandra Garcia）相當憤怒，表示不會替這7名士兵，「提供任何律師或法律協助」。

性侵案發生後，哥倫比亞婦女上街抗議軍人性暴力，紛紛走上街頭，譴責軍人惡劣行為，副總統拉米雷斯（Marta Lucia Ramirez）要求盡速審判，同時也表示，「若這7名士兵被判有罪，即可處罰終身監禁」。

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(中時電子報)