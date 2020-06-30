國民黨立法院黨團28日闖入議場杯葛監察院長陳菊人事案，29日上午與前來清場的民進黨立委爆發激烈衝突，國民黨不敵結束20小時的占領行動，事後雙方還互控對方使用暴力。對此，資深媒體人黃暐瀚認為，國民黨應該思考的重點是自身的定位，並重申反對國會暴力的立場。

黃暐瀚在臉書上表示，監院是否提好提滿，院長由誰擔任，對國民黨來說，都不是最重要的問題。他指出，眼下國民黨最重要的問題是搞清楚自己的定位，「到底是怎樣的產品？是要拼上架？還是搞直銷？或是直接進大賣場？甚至乾脆一律會員制，送貨到家。」國民黨的「精神」，到底是什麼？這比其他議題，都更重要。

黃暐瀚指出，「要不要放棄九二？其實都可以」。而放棄是為了下次選舉別那麼辛苦；但不放棄，就是把自己定位為小眾品牌。黃暐瀚說，小眾也是眾，但卻不能模糊品牌，並舉電視發明後廣播仍存在為例。他認為，「相較於民進黨，國民黨就是要堅持中華民國，堅持我們是國家，堅持兩岸有所區隔，才有可能在未來爭取回年輕選民的支持。」

對於29日爆發的國會衝突，黃暐瀚強調，「鎖喉，就是不對」並指出不管藍綠白，任何政治人物，對人鎖喉，就是不對，這沒什麼舌燦蓮花的。再會說，也無法改變暴力的本質。黃暐瀚還讓大家想像一下，如果是陳菊遭受暴力和惡言相向的對待，會是甚麼情況，「這，還像話嗎？」

網友們則回應，「民進黨是很野蠻的黨團，攻擊性很惡劣」、「國民黨還要再鍛鍊，在野黨的態度要拿出來，要更緊湊縝密規劃不計代價的態度人民還有期待不要客氣」、「別讓我們的孩子學壞了！罷免吳秉叡，勒脖鎖喉，最壞示範」。

(中時電子報)