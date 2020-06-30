據日本共同社報導，鑑於日本政府放棄「陸基神盾系統」部署計劃，自民黨6月30日在黨總部召開了彈道飛彈防禦相關討論小組的首次會議。陸續有看法提出，作為防止飛彈攻擊的手段，要求擁有對敵基地攻擊能力。討論小組有意在7月內彙總建議，並反映到政府的國家安全保障會議（NSC）討論當中。但對於擁有該攻擊能力，不少看法擔心會脫離作為國策的專守防衛原則。會上還有看法稱需要謹慎討論。

聯合執政的公明黨也計劃就放棄陸基神盾計劃後的飛彈防禦啟動相關討論。該黨內部對於擁有對敵基地攻擊能力的謹慎態度根深蒂固，與自民黨之間存在溫差。

討論小組由曾任防衛相的人士等組成，對擁有該能力態度積極的前防衛相小野寺五典擔任主席。他在會上提及北韓飛彈開發的進展，強調稱「黨內必須討論需要怎樣的飛彈防禦體系」。有看法指出，自衛隊應擴充可轉用於攻擊敵方基地的長射程飛彈等裝備。

下次會議計劃聽取專家的看法。會後，前防衛相中谷元向媒體強調稱：「通過擁有攻擊對方（基地）的能力，來防止對方發射飛彈。」

前防衛相岩屋毅在會上指出，以放棄陸基神盾計劃為契機，探討擁有對敵基地攻擊能力，「在邏輯上不連貫」。他表示：「需要謹慎再謹慎的討論。」

自民黨在北韓接連發射飛彈的2017年曾向政府提議儘早探討擁有對敵基地攻擊能力，而政府並未將這一點寫入《防衛計劃大綱》。

所謂對敵基地攻擊，指的是在敵方發射飛彈之前就摧毀其發射場，其實就是先發制人攻擊。日本防衛大臣河野太郎25日被問到放棄部署「陸基神盾」計畫，是否意味著想獲得先發制人攻擊能力的問題時，他表示，不排除各種可能性，靜待執政黨自民黨研議結果。

日本政府的見解是即使按《日本國憲法》第9條也可對敵方基地進行攻擊。這是基於1956年時任首相鳩山一郎的答辯。鳩山當時指出「我認為憲法的宗旨不是坐以待斃」。

(中時 )