周一是美國電動車商特斯拉上市10周年，雖然股價曾大漲大跌，但始終能往上突破。尤其中國大陸新廠運作等利多激勵其股價今年來大漲，跟上市時相較累計漲幅逾40倍，同一期間沒有任何科技龍頭與汽車股漲幅能與之匹敵。

特斯拉10年前股票首度公開發行（IPO）每股定價17美元，高於其預估14美元到16美元區間。當天股價狂漲41％收23.89美元，籌資約2.26億美元。

按周一收盤價1,009.35美元計算，特斯拉上市10年的累計漲幅高達4,125％，平均每年上漲約45％。跟2010年以來在標準普爾500指數裡累計漲幅最高的網飛差不多。

雖然網飛股價在2010年1月到2019年12月間累漲4,181％，但若從特斯拉上市日開始計算到周一，網飛僅累漲2,657％。蘋果和亞馬遜等科技龍頭股過去10年也大漲並屢創新高，但累漲幅度也不如特斯拉。

雖然特斯拉上市以來從未達成全年獲利目標，期間只有七個季度的淨收入大於零，但按一般公認會計原則（GAAP）目前已連續三個季度獲利。其要被納入為標普500成份股，至少要連續四個季度獲利。

(工商 )