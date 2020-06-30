振興三倍券7月1日開放預購及登錄綁定，民眾快點打開錢包，看看裡面有什麼信用卡？有沒有少了渣打銀行信用卡？趁這個時候提出申請，成為渣打銀行信用卡新戶，該銀行今（30）日表示，銀行會額外給新戶加碼回饋刷卡金，新戶回饋額度最高可達1,500元。

對於渣打信用卡卡友，或新戶申請，該打表示，要透過刷卡消費取得政府補助的2000元，第一個動作，是持卡人要完成登錄：https://service.standardchartered.com.tw/Campaign/coupon/；第二個動作，記得在「今年底之前」持渣打銀行信用卡消費滿3,000元，就可以領回政府補助的2,000元。

第三步：如果是原來卡友，會額外拿到渣打銀行加碼回饋的100元刷卡金，新申請卡友的選擇就多了，第一步，在渣打銀的「渣打現金回饋御璽卡」、「渣打優先理財無限卡」或「渣打TheShoppingCard分期卡」三類信用卡中擇一。

渣打新戶成功申請後完成登錄綁定，銀行方面除了額外回饋1,000元刷卡金，渣打銀行表示，再加碼提供新戶首刷禮四選一活動，首刷禮選擇包括24吋行李箱、掃地機器人、食物調理機或500元刷卡金等。

(工商 )