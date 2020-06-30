中國人民銀行最新宣布，將自2020年7月1日起下調再貸款、再貼現利率，這也是人行今年以來第二度下調相關利率。旨在利用降低資金成本的方式，鼓勵銀行繼續發放支持農業和小微企業貸款。

人行公告，自7月1日起，支農再貸款、支小再貸款利率下調0.25個百分點，調整後，3個月、6個月和1年期支農再貸款、支小再貸款利率分別為1.95％、2.15％和2.25％。再貼現利率下調0.25個百分點至2％。此外，人行還下調金融穩定再貸款利率0.5個百分點，調整後，金融穩定再貸款利率為1.75％，金融穩定再貸款（延期期間）利率為3.77％。

澎湃新聞報導，先前2月25日國務院常務會議上，已明確表示要加大對中小微企業復工複產的金融支援措施，其中一條就是下調支農、支小再貸款利率0.25個百分點至2.5％。

為應對疫情衝擊，今年以來，人行陸續推出了人民幣（下同）3.000億元抗疫專項再貸款和1.5兆元的普惠性再貸款再貼現，總計增加了1.8兆元再貸款再貼現額度。

業內人士指出，所謂的「再貸款」，也就是人行對銀行發放的抵押貸款，銀行需要向人行支付利息，由於再貸款需要銀行主動發起申請，通過降低利率可以提高銀行信用擴張的意願，提高再貸款的使用效率，向提供更低成本的資金支持。

按照此前的政策，6月底前人行對地方法人銀行新發放不高於貸款市場報價利率（LPR）加50個基點的普惠型小微企業貸款，允許等額申請再貸款資金，等於該政策已經到期。業內分析，由於再貸款再貼現的額度還很充裕，人行宣布7月1日起下調利率，可以通過降低資金成本的方式鼓勵銀行繼續發放支農支小再貸款。

(工商 )