滙豐證券最新將伺服器代工大廠緯穎（6669）納入研究範圍，給予「買進」投資評等，首見1,100元天價推測股價，外資助力再升級，雲端伺服器短期營運前景多空論戰不再困擾市場，有助緯穎扭轉在準千金股中落後位置，追逐五大千金腳步。

滙豐認為，全球伺服器經過上半年雲端服務提供商（CSP）激情拉貨，導致基期較高，加上企業伺服器需求稍弱，下半年要大幅成長本來就不容易，將目光放遠，滙豐證券看好四大利多加持，白牌伺服器2021～2022年出貨年增率將超過二成，特別看好緯穎營運百分百著墨於CSP，股價將追趕上四位數。

四大利多分別是：一、英特爾Ice Lake CPU更新循環。二、在新冠肺炎環境中，用戶行為朝向數位化轉型，有助雲端服務擴張。三、全球各大CSP把對雲端基礎建設投資擺到2021年。四、5G與邊際運算伺服器提供更新動能。

就財務表現來看，滙豐指出，緯穎所有業務集中在長期高速增長的雲端伺服器領域，2020～2021獲利年複合成長率是23％，且同期間股東權益報酬率超過30％，這兩大表現全凌駕伺服器ODM同業，值得享有更進一步的重新評價行情（re-rate）。

滙豐證券賦予緯穎1,100元推測合理股價之外，外資圈長線看好共識度亦相當高，野村、花旗環球證券分別給出970與960元的準千金身價，摩根大通、美銀與摩根士丹利證券均給予「優於大盤」或「買進」投資評等，台股晉升千金行情仍在延續中。

(工商 )