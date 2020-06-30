歐洲聯盟於週二晚間發布「14個安全旅行區」，範圍包括歐洲、亞洲、非洲與大洋洲、南美州等國，但是台灣並未列入。

CNBC報導，歐洲官員說，本周三在比利時布魯塞爾，27個成員國將舉行「安全旅行區」的核定，有14個國家被列入安全，可以前往休閒旅行或是商務旅行。

這14個國家分別是：阿爾及利亞、澳大利亞、加拿大、喬治亞、日本、蒙地內哥羅、摩洛哥、紐西蘭、盧安達、塞爾維亞、韓國、泰國、突尼西亞和烏拉圭。

報導稱，俄羅斯、巴西以及美國，都未列入最初的安全名單。至於我們台灣，很遺憾的也沒有被列入。

至於中國大陸，將獲得「臨時批准」(provisionally approved )，這是在中國大陸官當局也允許歐盟遊客入境的情況下，旅行才會開放。

這份名單，是與歐盟的旅遊業有關，深受Covid-19打擊最嚴重的南歐國家很期望國外觀光客造訪。

不過，歐盟內部仍有防疫限制，特別是沒有國界檢查的26個申根國家地區，比如希臘強制要求對來自法國、義大利、荷蘭和西班牙的歐盟國家訪客，需要先進行COVID-19測試、自我隔離，直到得出陰性的結果，確認未染疫才得以入境。

捷克不同意葡萄牙和瑞典的遊客進入。

(中時電子報)