去年夏天成功招攬杜蘭特、厄文、狄安卓喬丹組成三巨頭的籃網，原本對於本季充滿著信心，但隨著杜蘭特殷商整季缺陣，厄文以及狄安卓喬丹狀態起伏不定，一度令人擔憂，幸好隨即調整得宜，在新冠肺炎疫情停賽前取得3連勝佳績。如今復賽在即，但三巨頭先後宣布退出復賽，加上最佳後衛丁維迪也染病，因此外界戲稱籃網隊遭到新冠肺炎團滅了。

整季缺席的杜蘭特，是NBA第一波確診新冠肺炎的最大咖球星，當時籃網還有兩位球員染病，但並未公布姓名。聯盟將復賽地點安排在奧蘭多，沒想到佛羅里達州的疫情卻突然大爆發，導致不少球員染病，最新確診球員就是籃網丁維迪以及狄安卓喬丹。

此外，美國黑人佛洛伊德遭到警察壓制在地窒息而亡，全美掀起抗議和平權運動，籃網二當家厄文要求球員罷賽，並且率先退出複賽，緊接著隊友泰森錢德勒、克拉克斯頓也附和，如此一來，籃網先發陣容幾乎全毀，也難怪會被外界笑稱即使參加復賽也恐怕是墊底局面。

(中時 )