大同今(30)日股東會，祭出企業併購法第27條，封殺市場派表決權及投票權，市場派大表不滿表示，大同公司派是違法當選，引發金管會關切，責成大同召開重大訊息說明記者會說明。大同董事長林郭文艷，改選結果對公司未來營運與發展，以及對股東權益有重大不可回復的影響，才依法不得行使股東權或不具投票權的股權不納入投票計算。

大同委任律師賴忠強、盧筱筠及於知慶所組律師團，祭出企業併購法第27條，以不論單獨或共同取得，申購併購目的及申購辦法，必須公布資金來源等，王光祥、鄭文逸及任國龍等基於共同併購目的，卻未依法申報，超過10％部分，依法不得行使表決權及選舉權。並以羅得及及競殿雖依證交所申報，申報主旨勾選卻非併購目的而取得股份，也依同一理由，不得行使表決權及選舉權。

王光祥為首市場派、疑似中資及公開收購委託書總計53.32％股份，遭大同認定無表決權及投票權，致使市場派今日股東會可行使投票權只剩5％～6％，讓市場派再度與大同董事及獨董擦身而過。

大同董事長林郭文艷應金管會要求，帶領三位律師、法務長趙安及副總經理兼發言人彭文傑等人在證交所舉辦重大訊息說明記者會。林郭文艷表示，選舉結果，對大同公司發展及股東權益有重大不可回復的影響，在法令遵循、合法股東權益及公司治理等多面向考量，才依企業併購法等規定，這些股東不得行使股東權或不具投票權之股權，不得納入投票計算。

大同委任律師賴中強表示，大同依據公司法180條第一、第二項規定，計算股東會報到人數及出席人數，無表決權股權不計入已發行股份，必須先扣除無表決權股份總數，大同主張無表決權27位股東及公開徵求委託書部分，總計53.32％無表決權，也不計入已發行股份，所以沒有沒收市場派表決權及投票權，卻照算出席股權的事情。

賴中強指出，羅得及競殿雖曾向證交所申報持有大同股份，但申報主旨勾選取得股份卻非併購目的，王光祥、鄭文逸、北碁投資、任國龍等人都是基於共同目的是為了併購大同。依據北檢追加取訴書載明，鄭文逸是新大同及欣同實質控制人，解除境管保證金是由王光祥是出具保證書，羅得、三雅及競殿去年申請召開股東臨時會，鄭文逸也有參與，提名董事候選人都有明顯目的。至於誰有權做決定認定，基於公司自治，這屬於私權，依據刑事訴訟法247條規定，對方可依提出民事訴訟，積極確認之訴，對方提出與否及何時提出，都是雙方自主判斷。不代表大同要放棄自己立場，接受對方立場。

賴中強指稱，台商鄭文逸來台投資，必須依據兩岸關係條例提出申請，違法陸資投資，無法補正，況且大同經營所營事業有很多項目像是太陽能電廠、工程營造業及出版、雜誌未開放中資投資。大同參與政府資訊系統建置，牽涉國防部、資通訊電軍、軍購局採購中心、戶醫系統及移民署等單位具有敏感性，禁止陸資投資，一旦有中資投資，依據民法71條規定無效。

賴中強表示，鄭文逸是經過地檢署取訴書及追加起訴書，鄭文逸是違法陸資的引路人，關於羅得、競殿及三雅三家投資公司徵求委託書部分，依據企業併購法規定，無表決權。徵求委託書以大同財報不實，反對大同財報而有誤導嫌疑，涉及虛偽不實議案，無表決權。

(工商 )