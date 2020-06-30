暑假倒數，兒童保護不放假！孩子暫時少了課業壓力，但在家時間變長，更易增加「獨留」頻率，南台中家扶中心今年1到6月服務的120戶兒保家庭中，就有35個家庭有疏忽照顧，違反《兒童及少年福利與權益保障法》規定，須接受4小時以上50小時以下親職教育輔導，否則將處罰3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

社會局表示，今年上半年還未開出違反六歲以下子女獨留在家的罰單。

南台中家扶中心主任王金敦指出，「獨留」案件持續在兒童保護案例增加，很多時候家長可能太有自信孩子能照顧好自己、能聽懂家長的指示，大人外出獨留孩子一人，但往往只需短短幾分鐘，孩子的好奇心就可能讓他陷入受傷甚至嚴重意外。

小易媽媽趁小易熟睡時到外面買午餐，小易起床不哭不鬧，但開始玩起打火機，火苗引燃房內堆積的泡麵包裝，好險被隔壁房的鄰居發現阻止火災發生。

另一案例是，寧寧爸爸因工作關係，請小學2年級哥哥照顧5歲寧寧，兄妹為了玩耍，爬到床櫃上往下跳，寧寧不慎受傷手指骨折；阿翔媽媽則為接讀小學的姊姊放學，開電視給阿翔看，結果阿翔在沒人看顧下觸碰熱水開飲機，大腿造成燙傷。

社工強調，依《兒童及少年福利與權益保障法》6歲以下或有需要特別看護的兒童，不可讓他獨處或由不適當的人代為照顧，僥倖心態就像把孩子生命放在賭盤上，不知道下一秒鐘會怎樣。

王金敦提醒，法條雖明文規定6歲以下不可獨留，但即使是超過六歲孩子，為確保安全，避免發生墜樓、火警等危險，最好還是別讓孩子在家獨處，家扶推動兒童保護，鼓勵大家都是護童英雄，勇敢舉發、通報，提供孩子安全長大環境。

(中時 )