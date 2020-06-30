台東縣綠島鄉今（30）日晚間大約9點多，傳出火燒山，火勢一發不可收拾，網友在臉書社團「爆料公社」直播現場畫面，根據台東消防局綠島分隊表示，綠島牛頭山地區發生雜草燃燒，目前已出動消防車現場救援，而詳細起火原因仍有待調查。

(中時電子報)