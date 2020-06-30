綠島傳出火燒山！驚人火勢影片曝光 22:532020/06/30 中時電子報 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 綠島傳出火燒山！驚人火勢影片曝光（圖片取自／爆料公社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東縣綠島鄉今（30）日晚間大約9點多，傳出火燒山，火勢一發不可收拾，網友在臉書社團「爆料公社」直播現場畫面，根據台東消防局綠島分隊表示，綠島牛頭山地區發生雜草燃燒，目前已出動消防車現場救援，而詳細起火原因仍有待調查。 (中時電子報) #綠島 #傳出 #火燒山 #火勢 #現場 也許您會感興趣 推薦閱讀 花蓮鐵皮民宅竄大火 疑汽油桶燃燒 11:042020/06/26 社會 馬武佐野郡山森林大火 延燒3.7公頃 12:302020/06/26 寶島 影》洲際因雨暫停…象迷大跳「統一尚勇」跨地應援 18:292020/06/26 體育 彰化裕毛屋舊址 傳將興建雙高大樓 04:102020/06/27 地方新聞 警辦案遭襲中彈4小時內逮嫌 警政署長前往醫院慰問致贈獎金 17:142020/06/28 社會 罪太輕 專家指法官才是刑度關鍵 04:102020/06/29 社會新聞 惡魔島 04:102020/06/29 藝文副刊 國民黨攻占立院 四叉貓直擊曝現場真實狀況 09:272020/06/29 政治 1歲半男童「與巨蟒關狗籠」！迫和700隻動物生活「屎尿味瀰漫」 20:332020/06/29 國際 基隆北寧路落石阻交通 疑擋土牆「只做一半」 10:362020/06/30 社會 社會熱門新聞 台積電工程師家暴被休要給妻4500萬 脫產近億結果是… - 萬象 董娘嬌喊小王「戴套」 公司電腦一開 年收3000萬老董綠爆 - 社會 台中驚傳當街殺人案！30歲女胸口被刺無生命徵象 - 社會 嘉義猛鬼大樓！車行老闆遭砍18刀慘死 社區頻傳「木乃伊屍＋4墜樓」當地人怕爆 - 社會 全是窄裙黑絲襪正妹荷官！非法賭場被抄焦點歪樓 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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