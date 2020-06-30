台中市自2016年起培訓防暴規畫師，深入社區加入防暴宣導行列，不止使防暴意識扎根於社區，也貼近民眾日常生活，凝聚社區力量，發揮守望相助的精神，透過「防暴123」，聽聽看、敲敲門、借東西等小技巧，關心周遭受暴家庭，協助受暴者求援。

兒福聯盟中區辦事處處長林武雄強調，國中小學以上的孩子稍有自理能力，但6歲以下孩童不能獨留家中，還有的家長因無法有其他家人照顧子女，或經濟問題，暑假期間難以送去安親班或夏令營，帶去工作場合就近照顧。

他表示，長時間讓孩子在外，或職場有隱藏的危險地雷，對孩子也是一種風險，建議可多利用台中市府的托育媒合平台，安心出外或工作。

但不只限於6歲以下孩童獨留在家，小武8歲由從事網拍工作的單親媽媽撫養，某天晚上媽媽獨留孩子在家外出面交，孩子好奇之下，玩起打火機引發火災，幸警消趕到控制火勢，將受困陽台小武救出，小武雖已8歲，為安全起見避免意外，家長仍不要獨留孩子在家

社會局長彭懷真認為，近年家暴及兒保議題不斷被討論，顯示預防宣導重要性，為避免家長暫時外出或工作，不要讓孩子獨留在家，台中市設有6家居家托育服務中心，提供臨時托育媒合，臨托價格1小時100元至180元，經濟弱勢民眾，如提出緊急事由相關證明，可申請1小或120元補助。

(中時 )