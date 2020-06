美國喜劇泰斗卡爾雷納(Carl Reiner),享耆壽98歲。他縱橫演藝圈70多年,當地時間29日晚間在家人的陪伴下,於比佛利山莊的家中與世長辭。卡爾雷納以電影《瞞天過海》三部曲的「紹爾」、《玩具總動員4》的「卡爾士兵」配音廣為人知,在2018年的《瞞天過海:八面玲瓏》也曾與麥特戴蒙一起客串回歸。

他同時也是60年代紅極一時的情境喜劇《迪克範戴克秀》(The Dick Van Dyke Show)編劇與演員,包辦一生中獲得9座艾美獎的5座。在2000年時,他與喜劇大師梅爾布魯克斯組成喜劇二人組,並進軍電影界。

卡爾雷納執導了演員史蒂夫馬丁(Steve Martin)最成功的喜劇片,包括《Dead Men Dont Wear Plaid》、《Man with Two Brains》和《All of Me》。

(中時 )