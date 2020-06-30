刷臉通行的時代真的來臨了嗎？現在刷臉在城市穿梭已經在大陸的貴州省貴陽市成為現實。「臉行貴陽」項目（一期）上線發布會6月30日在貴陽市舉行，宣告刷臉就可以搭軌道交通和公車的時代真的來了，而讓這項技術成為真實的APP「一臉黔行」正式上線。

從今以後，在貴陽搭乘交通1號線和BRT，民眾可以選擇花費20秒用身分證進行註冊，免去購票、驗票流程，用「一張臉」通過閘門。「臉行貴陽」項目背後的整體解決方案提供商和運營服務提供者，是來自上海的人工智慧企業依圖科技。

依圖科技項目負責人江川表示，「臉行貴陽」項目涵蓋了整個貴陽市，最終是希望讓「一張臉、一次註冊，可在貴陽全市搭乘公共運輸、旅遊，以及在其它的民生場景進行消費」的夢想成真。

他指出，「臉行貴陽」的刷臉搭車應用做到了三個最「全」，分別是全票種，全通道支持及支持全部的支付手段。目前，「臉行貴陽」是以公共運輸為核心，剛完成一期階段，後續的二期、三期將拓展到普通公車、計程車、網路叫車、共享單車等領域；還將涵蓋飯店業、零售、餐飲、社區和工業園區。

(旺報 )