台中市豪宅打出五星級主廚賴遠輝（右二）團隊進駐社區，在家就可宴請賓客，甚至提供喜宴服務。（盧金足攝）

社區泳池、全天候警衛為豪宅基本款，現在提升至擁有餐點供應、主廚進駐。（盧金足攝）

台中市豪宅的服務無極限！以前有游泳池就是豪宅標配，但豪宅已從1.0，升級到3.0版，除了健身房有教練，現在還請來每年營業額近5億元的世貿聯誼社中餐廳行政總主廚，帶領龐大團隊到中台灣進駐社區餐廳，一天供應六餐，新「食」力崛起。

一般豪宅要外聘團隊在社區內舉辦私人活動，包含交通及人力成本，至少會比在外面舉辦高出4成左右，在豪宅社區，反而能以外面的7折左右價格享受更頂級體驗，以豪宅「雙橡園V1特區」為例，去年就為住戶舉辦135場活動。

雙橡園開發總經理魏櫂良表示，只要告知預算與需求，都有專人規畫流程細節，甚至連廠商都能接洽好，從變裝派對、抓周宴甚至是求婚驚喜、結婚宴客都一手包辦。

曾任於台北世貿大樓世貿聯誼社中餐廳的行政總主廚賴遠輝，一年營業額可達4至5億元，受北部政商名流與美食專家高度青睞，賴遠輝最近即與「雙橡園1617」豪宅異業合作，插旗台中餐飲，還常駐豪宅「雙橡園1617」供餐。

魏櫂良說，社區供餐服務，防疫期間，用餐人數多到有盈餘回饋社區，住戶有如變成一家餐廳股東，社區餐廳幫住戶賺錢，豪宅服務超級比一比，社區貼心服務成為房地產市場吸引客戶的賣點。

(中時 )