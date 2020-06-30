嘉義市青春專案今30日晚間起跑，市長黃敏惠率隊宣導。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市青春專案今30日晚間起跑，市長黃敏惠率隊宣導。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

暑假即將來臨，嘉義市109年「暑期保護青少年—青春專案」今30日晚間宣誓起跑，嘉義市長黃敏惠強調會結合警力和市府跨局處的宣導，共同與家長、民間的力量一起關心孩子。

嘉義市政府暑假期間為防止青少年在外涉足妨害身心健康場所，受誘惑加入幫派或從事飆車、吸毒等偏差行為或被害事件發生，晚間市府各相關單位在警察局舉行青春專案誓師大會，宣示市府保護青少年的決心。

黃敏惠表示，暑假快到了！保護青少年的青春專案正式起跑，鼓勵各相關單位同仁認真用心關心青少年在外活動情形，警察單位針對易衍生青少年不良行為之娛樂場所，進行全面性臨、路檢等盤查勤務，以確保暑假期間青少年安全活動空間。

青春專案規畫「淨化妨害青少年成長環境」、｢防制青少年被害」、｢犯罪預防宣導」等3大工作主軸，除加強勸導青少年偏差行為、積極檢肅少年毒品、幫派犯罪、加強查察兒少性剝削、網路犯罪、取締販售菸品予未滿18歲青少年的業者及違法場所外，也將結合民間團體力量，在青少年常用網路工具，加強宣導「不要吸毒、不要霸凌、不要參加幫派、不要援交、不要危險駕車、不要求職受騙」。

市警局長張樹德呼籲社會大眾共同關心青少年安全問題，共同營造優質的成長環境，讓青少年有個健康、快樂及充實的暑假。

(中時 )