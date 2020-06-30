（台灣精品智慧交通線上展開展記者會吸引不少買主參與。圖／貿協提供）

由國際貿易局、外貿協會主辦台灣精品智慧交通線上展開展，包括拓連科技、宏碁智通、慧友電子與台灣華傑等企業展出最新得獎新品，簡報進行中即陸續傳捷報，吸引法國雷諾汽車等回應將評估與業者做後續合作。

後疫情時代，全球產業鏈產生改變，為協助台灣智慧交通及汽配業者在疫情期間持續爭取商機，舉辦台灣智慧交通線上展會，吸引約298名國際買主及國際專刊參與；貿協秘書長葉明水表示，智慧交通向來是台灣的強項，根據Markets and Markets調查，全球智慧交通市場規模將從2017年的550億美元、到2023年增至1,492億美元，年複合成長率達14.7％。近年來台灣亦有多家業者相繼投入智慧交通應用的領域，如國道ETC收費系統、電動機車換電站及電動汽機車充電站等，已在國際市場上創造不少成功案例。

貿易局副局長李冠志向國際買主大力推薦「台灣精品智慧交通線上展館」，他指出館內包含智慧交通解決方案、車用電子、汽機車零配件和維修工具等，共展示55件台灣精品最新得獎產品，線上館參觀者也可以藉由線上詢問單與台灣業者洽詢與洽談。

線上展亮點精品包括拓連科技的「先進雲端電動車充電營運系統」、慧友電子榮獲2020年台灣精品獎的「車用數位錄放影機」、宏碁智通獲獎的「智慧路邊停車計時收費系統」與台灣華傑獲獎的「6系列無聲開關」等，其中台灣華傑「6系列無聲開關」主要應用於車載產業鏈的方向盤功能鍵，目前在ISUZU、HONDA已經完成整車測試並進行批量試產。

(工商 )