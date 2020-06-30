華碩正式發出今年度的ROG新品發表會邀請函，預告將於台北時間7月22日晚上23點，全球同步舉行《ROG 2020 GAME CHANGER》線上新品發表會。

直播連結中，華碩直接顯示了以ROG-Phone-3結尾的網址，頁面中除了倒數時程外，亦可看到明顯的ROG Phone Ⅲ機身剪影及其背蓋上的ROG「信仰之眼」logo。此外，邀請函及直播預告頁面除了ROG的品牌標誌外，也可見到Qualcomm高通的logo，預期兩方共同在發表會中，推出ROG Phone Ⅲ及高通最新Snapdragon 865+加強版處理器。

依據中國工信部電信設備認證中心（TENAA）公布的ROG Phone Ⅲ規格，包括後置2＋1的主鏡頭、單顆前置鏡頭，採用AMOLED、6.59吋螢幕，同時搭載6,000mAH（額定5,800mAH）電池容量，與配置8／12／16GB記憶體及128／256／512GB儲存容量。

至於開賣日及售價等其它細節，7月22日晚間即可見分曉。

(工商 )