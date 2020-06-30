華碩正式發出今年度的ROG新品發表會邀請函，預告將於台北時間7月22日晚上23點，全球同步舉行《ROG 2020 GAME CHANGER》線上新品發表會。
直播連結中，華碩直接顯示了以ROG-Phone-3結尾的網址，頁面中除了倒數時程外，亦可看到明顯的ROG Phone Ⅲ機身剪影及其背蓋上的ROG「信仰之眼」logo。此外，邀請函及直播預告頁面除了ROG的品牌標誌外，也可見到Qualcomm高通的logo，預期兩方共同在發表會中，推出ROG Phone Ⅲ及高通最新Snapdragon 865+加強版處理器。
依據中國工信部電信設備認證中心（TENAA）公布的ROG Phone Ⅲ規格，包括後置2＋1的主鏡頭、單顆前置鏡頭，採用AMOLED、6.59吋螢幕，同時搭載6,000mAH（額定5,800mAH）電池容量，與配置8／12／16GB記憶體及128／256／512GB儲存容量。
至於開賣日及售價等其它細節，7月22日晚間即可見分曉。
(工商 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。