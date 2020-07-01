30日中華電信宣布5G網路服務正式開跑，蔡英文總統也宣布台灣將跨足進入5G商用的時代，與美國、韓國、日本等一併進入5G服務的新天下。中華電信也宣布目前全台網路涵蓋率的分布數據，全台5G訊號滿格的區域並不多，南部更大幅多於雙北區域，主要分布在台南和高雄2區。

根據《nownews今日新聞》報導，中華電信目前在全台22個縣市總共建置2000座基地台，預計年底前完成3000座。另外，中華電信官網提供的「全台網路涵蓋率查詢」服務，可發現目前全台能收到5G訊號滿格的地區分別在雙北都會區、台中市區、台南、高雄市區，這幾處可收到的5G訊號普遍可到200Mbps到1Gbps，為台灣目前最密集地區。

雙北地區涵蓋中華電信網路訊號範圍。（圖／翻攝自中華電信官網）

因為鄰近科學園區，不少地區的5G訊號也接近滿格水準。（圖／翻攝自中華電信官網）

蔡英文總統也在臉書上發文，透過加速投入資金、鬆綁法規、活絡市場等措施，將和電信業者一起組成「5G國家隊」，健全國內5G產業生態系。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

中華電信更表示目前基地台涵蓋各大商圈、大專院校、科技園區、高鐵、台鐵、桃園機場捷運、台北捷運等處。蔡英文總統也在臉書上發文，透過加速投入資金、鬆綁法規、活絡市場等措施，將和電信業者一起組成「5G國家隊」，健全國內5G產業生態系。

此外也將藉由挹注超過200億的資金，利用5G「高頻寬」、「低延遲」、「大規模聯網」的3大特性，來加速救災或醫療等任務，更能提高政府效能與城市治理能力。也能滿足個人通訊需求，還可以實現物聯網各種應用服務，創造更多領先的商機。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)