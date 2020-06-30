根據美國知名記者查拉尼亞的報導，騎士簽下了勇士奪冠棄將喬丹貝爾，合約兩年，合約內容沒有透露。

現年25歲的喬丹貝爾，2017年選秀會上第二輪第38順位被公牛選中，但隨即被交易到勇士，菜鳥球季打了57場比賽，13場先發，獲得教練團重用，12月23日與湖人之戰，該役史提芬柯瑞因傷缺陣，喬丹貝爾先發打大前鋒位置，整場比賽13投9中，攻下20分、10籃板，不但技驚全場，而且還幫助球隊在主場贏得比賽。

喬丹貝爾在菜鳥球季就頗被球團看中，而且還隨著勇士奪冠，獲得一枚冠軍戒，可惜第二年因為個人行為問題被球團禁賽1場比賽，不過整體而言他還是一名稱職的替補球員。去年夏天勇士提出一份合約，但灰狼隨即跟進，喬丹貝爾選擇加盟灰狼。

然而喬丹貝爾本季在灰狼水土不服，只打了27場比賽就被交易至灰熊，來到曼菲斯之後僅出賽2場又遭到無情釋出，短短不到3年的時間就從被看好的菜鳥變成無業遊民。

此次騎士拋出橄欖枝，用兩年合約簽下喬丹貝爾，不過喬丹貝爾想要在騎士獲得重用的機會不高，畢竟橫梗在前的有洛夫、崔斯坦湯普生、蘭斯以及卓拉蒙等人。

(中時 )