1名女網友在PPT分享，自己學生時代所領養的1隻流浪狗，如今是自己床事的忠實觀眾，但自己也經常哭笑不得，因為愛犬總愛在自己與男伴進行床事時擠上床湊一咖大搞破壞，網友大笑「小黑有可能是妳上輩子的情人。」

女網友表示，小黑狗不僅愛看著主人每次與男人的床事，同時還喜愛加入大搞破壞，引起2人的注意力。（PTT讀者提供/『林俊翰』翻攝）

女網友說，自己多年前收養了1隻黑色流浪狗，由於她走到哪裡就跟到哪，女網友上班時牠就在外等候，最後女網友禁不起小黑狗的忠實攻勢而收留，小黑狗也成為了女網友每次與男伴嘿咻時的最佳觀眾粉絲。

女網友表示，小黑狗不僅愛看著主人每次與男人的床事，同時還喜愛加入大搞破壞，引起2人的注意力。女網友解釋，小黑狗前後干擾數十次，而且每次皆是突發奇想。

女網友舉例，首次小黑狗可能看不懂主人與男人在床，究竟是在做什麼？小黑狗就發動了可愛眼神攻勢，不斷的看向女主人，或許静止不動沒有威脅性，它開始使用屁股摩蹭床上的2人，但是主人的床事實在是太激烈了！並無任何感覺。

小黑狗反而出奇招，跑去廁所小便，由於尿液刺鼻，主人認為只要將門關起便不成問題，小黑狗見招式不管用，便開始亂咬衣物，甚至連主人後來藏起來，也能憑著嗅覺尋找到，最後女網友徹底崩塊了，乾脆將牠關在陽台，仍而小黑狗卻叫聲淒涼，逼的主人在行房後，不得不快開啟門來。

她還自爆，某次小黑狗因早上見男友赤裸躺在床上，而且那話兒升起，便上前嗅男子菊花處，男友嚇得驚跳起來，原來小黑狗是將那話兒當做零食，差一點就咬下，使得男友驚嚇到趕緊逃離房外。

網友紛紛表示：妳上輩子大概得罪她惹，她應該是覺得妳正在被欺負，要保護妳？也有網友覺得，她只是無法接受不是焦點，好可愛感覺想獨佔妳的感覺。網友覺得，做個愛引來這麼多不便…很掃興欸，網友也認為根本天才，還知道上訓練課要裝傻，只要看到零食叫她倒立跳火圈都沒問題。

(中時電子報)