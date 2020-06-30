天王周杰倫除了愛音樂之外，他愛蒐藏名車也是眾所皆知的；近日他在IG曬出自家車庫的照片，停了3台價格不斐的超跑，讓粉絲們看了嘆為觀止，連愛車成痴的林志穎都忍不住喊「狂」。
周杰倫在6月30日於IG貼出蒐藏名車的車庫照，還寫上「有發現亮點嗎？Do you see the J lights？」，畫面中停了3輛全世界限量的超跑，分別是「馬王」法拉利（LaFerrari Aperta）、義大利名車「風神」(Pagani Huayra)和Mercedes Benz的「SLR 722」；有內行人一看，初估這3台超跑價值超過2.5億元。
而周杰倫提到的亮點，其實是車庫上方的天花板，燈亮了之後正好排列成最能代表周杰倫的英文字母「J」；有趣的是，周杰倫曬車照釣出一堆大明星留言，五月天的阿信驚嘆「太猛了哥」，愛車出名的林志穎也直呼「狂」，而他的愛妻昆凌則好奇亮點是什麽。
(中時電子報)
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