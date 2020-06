在IG曬出自家車庫的照片,停了3台價格不斐的超跑,讓粉絲們看了嘆為觀止。(圖/ 摘自周杰倫IG)

天王周杰倫除了愛音樂之外,他愛蒐藏名車也是眾所皆知的;近日他在IG曬出自家車庫的照片,停了3台價格不斐的超跑,讓粉絲們看了嘆為觀止,連愛車成痴的林志穎都忍不住喊「狂」。

周杰倫在6月30日於IG貼出蒐藏名車的車庫照,還寫上「有發現亮點嗎?Do you see the J lights?」,畫面中停了3輛全世界限量的超跑,分別是「馬王」法拉利(LaFerrari Aperta)、義大利名車「風神」(Pagani Huayra)和Mercedes Benz的「SLR 722」;有內行人一看,初估這3台超跑價值超過2.5億元。

周杰倫提到的亮點,其實是車庫上方的天花板,燈亮了之後正好排列成最能代表周杰倫的英文字母「J」。(圖/ 摘自周杰倫IG)

而周杰倫提到的亮點,其實是車庫上方的天花板,燈亮了之後正好排列成最能代表周杰倫的英文字母「J」;有趣的是,周杰倫曬車照釣出一堆大明星留言,五月天的阿信驚嘆「太猛了哥」,愛車出名的林志穎也直呼「狂」,而他的愛妻昆凌則好奇亮點是什麽。

