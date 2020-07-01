GSMA Thrive萬物生暉大會6月30日舉辦，中國移動董事長楊杰結合當前大陸的形勢，以及經濟社會的數位化特徵進行了一番總結。楊杰總結提到，目前大陸正在經歷「5縱3橫」，未來，中國移動發展的總方向將會出現「3個轉變」。

楊杰在會上表示，「5縱」指的是當前訊息技術向經濟社會加速滲透的5個場景，「3縱」指的則是目前經濟社會數位化轉型的3大共性需求。

他提到，中國移動的「3個轉變」是指業務發展從通訊服務向空間更廣闊的訊息服務拓展；業務市場從移動市場向個人、家庭、政企、新興「四輪」市場等領域發力；發展方式從資源要素驅動向創新驅動轉型升級。

隨後，黃杰提出了「3點倡議」，指的是共同致力於提供「泛在連接」、共同致力於促進「深度融合」、共同致力於凝聚「集體智慧」。

在發言中，楊杰特別強調，未來將持續大力推進5G網路建設，力爭提前完成今年內30萬個5G基地台建設目標，確保地級以上城市城區全面良好覆蓋。

(旺報 )