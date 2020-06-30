印度最近出現暴雷天氣，至少奪去上百人性命，日前在當地的恰蒂斯加爾邦（Chattisgarh），有3位村民遭閃電擊中，情況危急的他們，並沒有被立即送醫急救，反而因為家人迷信，被埋在一堆牛糞中「治療」，最後導致其中2人不幸身亡。

意外發生時，3位村民正在稻田裡工作，天氣突然驟變，一陣暴雨還有閃電來襲，他們隨即躲到一棵樹下，但卻慘遭雷擊，3人傷勢相當嚴重，但家人還有其他村民未將他們即時送醫，而是全身埋進牛糞裡，因為當地人相信「牛糞可以治療燒傷」。

之後有一些不相信迷信的村民介入，這3人才被送往當地醫院，但沒多久其中2人不治身亡，另1人還在醫院接受治療。南亞地區開始進入雨季，印度、尼泊爾、孟加拉等國，發生多起雷擊致命意外，根據外媒報導，印度北方邦、比哈爾邦25日的暴雷天氣，已經導致至少107人喪生，死者大多是在田裡工作的農民。

(中時電子報)