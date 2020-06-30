國民黨台北市議員羅智強日前在立法院靜坐一夜、開辧野台，再來台中火力發電廠前陪黃健豪和羅廷瑋絕食抗議。他解釋之所以馬不停蹄，就是不服一口氣，不信是非喚不回、不信公道盡成灰。

台中市議員黃健豪為捍衛台中一片藍天，與議員羅廷瑋共同抗議台電違法重啟中火2號機組，於昨日(29)開始進行絕食，由於黃健豪曾捐肝給父，提抗力下降，目前本人表示只要站立就會暈眩，下午果然因為體力不支，加上酷暑造成熱衰竭而昏倒送醫。

國民黨籍議員黃健豪與羅廷瑋28日率先前往台電台中火力發電廠門口靜坐，要以和平理性的靜坐及夜宿方式，向台電中火抗議違法重啟二號機組，他們要求台電中火應儘速關閉二號機組，也呼籲顧健康的鄉親一起來「抗灰保肺」。

黃健豪表示，他們身為市議員職責是監督台中市政府，台中市政府也忠於市民依據自治條例對台中火力電廠開罰，但是火力電廠卻我行我素，仗勢蔡英文政府在背後撐腰，違法重啟燃煤機組。

羅廷瑋議員表示，他們到台中火力發電廠陳情抗議，是因為台電真的太誇張，欺壓中部人沒有底線，根本把台中人當作塑膠，「硬要你吞，還不准你哭」，「我們已經忍不下去」！

羅廷瑋說，台電違法啟用沒有許可證的中火2號機組，竟然還「大撒幣」花超過數千萬的公帑，找公關公司放黑函、畫漫畫，醜化台中市政府基層環保稽查人員，抹黑台中人對捍衛空氣清新的努力，對此他們給予譴責，台電的經費都是來自於民眾繳納的電費，不應該拿來作為包裝污染的銀彈攻擊。

國民黨台北市議員羅智強表示，他放心不下，能做的也有限，決定留下來陪羅廷瑋夜坐中火前，直到明天的早上。他在立法院靜坐一夜、開辧野台，再來台中火力發電廠前陪羅廷瑋，馬不停蹄，就是不服一口氣：不信是非喚不回、不信公道盡成灰。

(中時電子報)