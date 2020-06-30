聯合醫院陽明院區胸腔重症醫師蘇一峰在臉書分享，一個堪稱最最強的化痰藥物「Erdosteine」在台灣的故事，他表示Erdosteine不但是最優秀的化痰藥物，更可有效治療肺阻塞患者，近日更被歐洲學者拿來作對抗新冠肺言重症感染。不過卻因台灣的健保制度，讓廠商放棄引進台灣。

蘇一峰指出，「Erdosteine」不只有最強的治療效果，相對於其他化痰藥物還有更少的腸胃副作用，而且Erdosteine在台灣的本土研究更證實，化痰藥物能有效減少肺阻塞與支氣管擴張患者的急性發作！蘇一峰進一步說，Erdosteine最近更被歐洲拿來進行臨床試驗，對付重症的新型冠狀病毒感染！

蘇一峰表示，「Erdosteine 在亞洲各國早已使用多年，連醫療落後的印度都用十年以上了，但唯獨台灣沒有這個藥物，因為它被健保拒於門外。」當初廠商曾想引進Erdosteine到台灣，但有礙於健保，只願意給很低的價格（約國外原價的1/4），在雙方經過多次溝通無效之後，廠商最後就放棄引進這款藥物到台灣了……。

蘇一峰指出，肺炎與肺阻塞兩者都是台灣的十大死因，台灣更有許多的患者因氣喘所苦。感嘆說，「如果台灣有這藥物能使用，孫越叔叔可能會多活幾年。」目前，Erdosteine可能是新型冠狀病毒治療藥物之一，如果歐洲的新型冠狀病毒臨床研究成功，將會成為當紅炸子雞。但在台灣，再有錢也無法使用這個藥物了。

(中時電子報)