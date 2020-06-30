1名女網友在Dcard表示，自己某天不經意看到男友的手機上，有與其他女生的照片，女網友氣憤到自己也跟進對外劈腿找其他男人曬恩愛。某次當她的男友看到自己手機恩愛時，男友竟說：「我這麼愛你」女網友則霸氣的回應，我不愛你了！你離開吧！

據了解，女網友某日好奇偷看男友手機，卻發現男友手機中，有與其他女生的曖昧照片，女網友選擇默默忍受不哭鬧，然而也索性跟進找其他男人去。然而，某日男朋友卻要求女友將手機給他查看，還大言不慚的表示：「我這麼愛你！」女網友則微笑霸氣回應：「我不愛你了！」女網友事後表示，雖然是男友出軌在先，但因為自己認清實情，只是不再喜歡他而已。

網友紛紛表示：電磁學有學過嗎？也有網友覺得，如果今天發文的男生，一定會被嘴渣男。也有網友認為，辛苦了！可以再找下一個，網友也認為寧願他是渣男，至少不會捨不得分手。

(中時電子報)