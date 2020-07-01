新光投信發行全台首檔以宅經濟為主題的「新光全球宅經濟基金」，鎖定宅娛樂、5G、雲端運算以及宅工作為主題，7月6日正式募集；新光投信董事長劉坤錫表示，全球電商營收至2023年持續成長至22％成長，顯現宅經濟成長才正要開始。

近來歐美疫情二次來襲，劉坤錫表示，美國新冠肺炎的確診人數近日還曾攀升至4.5萬人，但美股仍維持相對高檔，投資人看待疫情「會害怕」、金融市場「會震盪」，歐美國家有了3、4月份疫情爆發的經驗，預計下半年走勢是呈「有驚無險」的行情。

劉坤錫認為，下半年股債均有機會；接下來疫情要留意南美洲、非洲，宜避開新興市場債券，主權債表現空間相對小，公司債較有空間，而高收債又優於投資等級債。

新光投信發行首檔以宅經濟為主題的基金；新光投信經理人孫光政表示，宅經濟是全球化新趨勢，全球將出現4大「新常態」，第1是宅工作轉型雲化；第2是宅生活服務深化；第3是宅娛樂多角進化；第4是宅學習平台優化等，使宅經濟成為未來趨勢的投資主題，不僅引爆全球投資機會，更深具長期成長潛力。

劉坤錫透露，這檔基金於疫情爆發之初的2月就著手規劃，眼光、行動是快、狠、準，他以電子商務營收預估為例，今年成長預估16％，明、後年分別成長18.1％、20％，到了2023年成長預估更達22％，宅經濟商機「才剛開始」。

Yahoo奇摩最新公告，第二季10大爆紅台股榜，防疫概念股空降，空降榜單第三名為高端疫苗（6547）、第六名的國光（4142）、第八名的康那香（9919），以及第七名的不織布大廠恆大（1325）。

迎接5G即將上路，印刷電路板群雄並起，基礎建設訂單挹注讓設備商在疫情期間逆勢成長，成為網友關注標的，冠軍即由生產高階網通設備、天線模組及基地台收發器等高值化產品的南電（8046）拿下，排行第二名的是和碩（4938）。

(中時 )