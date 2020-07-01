【回憶殺】香港女星朱茵（Athena Chu）外型清秀、五官高級，她出演的經典角色包含《射鵰英雄傳》黃蓉、《鹿鼎記》阿珂，更靠《西遊記》中紫霞仙子一角被封為90年代「性感女神」，更被大讚「一顰一笑皆是情，舉手投足皆是戲」，她在2017年以《二次初戀》奪下中美電影節最佳女主角，從1991年出道至今依舊活躍在演藝圈內。

出生於1971年的朱茵在1991年出道，21歲的她演出處女作電影《逃學威龍2》，不僅顏值超高又清純，天生的嫵媚氣場在當年迷倒萬千少男，就連「喜劇之王」周星馳都在合作這部戲後與朱茵陷入熱戀。

「紫霞仙子」朱茵美了30年。（圖／摘自微博@朱茵）

但兩人的戀情卻因周星馳的多情而分手，朱茵曾公開表示：「周星馳太花心了，在這三年半的時間內，我流過的眼淚實在太多了，受的痛苦也太深了。」後續朱茵才遇到同為男星的現任丈夫黃貫中，身為寵妻魔人黃貫中總是把朱茵捧在手心，兩人愛情長跑14年後結婚依舊甜蜜。

「紫霞仙子」朱茵美了30年！（圖／摘自微博@朱茵）

今年48歲的朱茵從影29年保養得宜，凍齡外貌絲毫看不出年近半百，在2018年，朱茵以一身大紅色斜肩短禮服現身第九屆國際華語電影節，拿下金龍獎最受歡迎女演員，舉手投足依舊充滿女神風範。隔年則以黑色帥氣套裝亮相2019搜狐時尚盛典，氣質依舊讓人驚艷。

「紫霞仙子」朱茵美了30年！（圖／摘自微博@朱茵）

「紫霞仙子」朱茵美了30年！（圖／摘自微博@朱茵）

【看更多朱茵的凍齡美貌】

「紫霞仙子」朱茵美了30年！（圖／中時資料照）

「紫霞仙子」朱茵美了30年！（圖／中時資料照）

「紫霞仙子」朱茵美了30年！（圖／中時資料照）

(中時電子報)