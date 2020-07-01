娛樂8點半》近年來異國美女在大陸演藝圈相當盛行，擁有瓜子臉和深邃五官的新疆美女個個更是新一代宅男女神，古力娜扎、麥迪娜、佟麗婭、迪麗熱巴4人還被封為「新疆4美」，這其中迪麗熱巴人氣最高，比較少提及的麥迪娜最近和老公姜潮上實境節目，夫妻倆在鏡頭前放閃互動令人稱羨，麥迪娜更自曝還沒過門，未來婆婆先送億萬豪宅過戶到她名下，讓許多網友稱羨她果真嫁到了開明的好夫家。

麥迪娜過去在《新還珠格格》飾演含香（中）。（圖／翻攝自新還珠格格官方微博）

32歲麥迪娜出生在新疆烏魯木齊市，畢業於新疆藝術學院舞蹈系的她，舉手投足都相當優美有氣質，2011年她演出李晟、海陸版本的《新還珠格格》正式出道，她在其中飾演能歌善舞的「含香」一角，更是將她的舞蹈才華發揮到極致。

之後，麥迪娜曾演出《花非花霧非霧》、《宮鎖連城》、《泡沫之夏》等，以高顏值的美麗外表擄獲不少影迷的心，而讓她生命出現大轉折的則是2016年接演電視劇《幻城》，當時她因戲結緣同劇男星姜潮，去年兩人公開承認閃婚閃孕，並誕下一子。

外型有些雅痞的姜潮過去曾和台灣有段緣分，2008年他曾來台簽約成為喬傑立家族實習生，2010年參與湖南衛視《快樂男聲》，同年他以「8090男團」成員出道，才將人氣炒到頂峰，4年後他擔任電影《小時代3：刺金時代》男主角，前景一路看好。

麥迪娜與姜潮認戀閃婚後，兩人才坦言早在2015年就彼此看上眼，兩人當年雙雙參加舞蹈節目《與星共舞》，男方鬆口對麥迪娜一見鍾情，不久後就向麥迪娜告白，更誇獎對方不只外型美，內心也很善良，隔年兩人又在戲劇合作才真正開始交往，但兩人戀情之初其實相當低調。

當時麥迪娜已因「含香」一角打開知名度，2016年有知情人指麥迪娜名花有主，與偶像男團「8090」的隊長姜潮疑似同居，然兩人被問此事反應大不同，男方大方承認，更鬆口早就交往了一段時間，有結婚打算，女方被問此事，卻以一句「沒有啊」打槍，使兩人感情狀態一度成為熱搜話題。

姜潮一家最近上實境秀。（圖／翻攝自姜潮微博）

去年網上傳出姜潮有意帶著「老婆」上實境秀，他和麥迪娜才雙雙承認已經祕密結婚，12天後更認升格爸媽、生下一子，進度之快嚇壞不少網友，兩人曬出一家三口照，一人伸出一手比愛心，圍在兒子小腳旁，姜潮更感慨寫下：「老婆辛苦了。」感謝妻子生子辛勞。

姜潮最近帶媽媽、麥迪娜上實境節目《婆婆與媽媽》，姜潮錄影時坦言和麥迪娜婚前交往磨合了7、8年才結婚，證明兩人不是閃婚閃孕，而麥迪娜與婆婆間的相處被譽為婆媳模範，母親節時姜潮為媽媽準備了一件無袖洋裝當禮物，姜潮母親因保守不好意思穿又說不出口，被一旁的麥迪娜看穿，便勸婆婆可以搭一件小外套，還拉著婆婆當她的造型師，陪姜潮媽媽試穿，最後幫婆婆克服心魔，也化解了姜潮跟媽媽之間的尷尬。

麥迪娜自曝還沒結婚婆婆就買給她一間房。（圖／翻攝自微博）

而麥迪娜也曾在節目中感謝老公姜潮，姜潮則將功勞全歸給媽媽，說：「妳要感謝媽媽，妳才能擁有自己的家，其實媽媽是很疼妳的，在我們還沒結婚、還沒領證、還在談戀愛的時候，媽媽就買房登記在妳名下，她對妳是很信任的」，麥迪娜也大讚說：「這是一般人都做不到的」。

談到二胎問題時，麥迪娜曾表示希望二胎能跟自己姓，開明的姜潮表示贊同還順勢逼問媽媽：「先討論好，不然不生」，姜潮媽媽不答應，氣氛一度冷場，姜潮媽還提議戶口名簿上跟爸爸姓、小名跟媽媽姓，小倆口無言以對，最後麥迪娜只好懂事的對婆婆說：「媽媽，你說什麼就是」，婆媳相處又成為話題。

(中時電子報)