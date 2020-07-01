7月1日安心旅遊、振興三倍券上路，相關資訊一次看懂。（製圖／中時電子報）

振興三倍券今（7/1）日起開放登記，實體券印製1,200萬份，成本斥資9億元，不少人都想用三倍券進行國內旅遊、住宿。其實，針對國旅的「安心旅遊」補助今也上路，並可搭配三倍券使用，但很多人至今仍不清楚如何申請與使用，《中時電子報》整理出相關表格，重點一次讓民眾看懂。

三倍券7月1日開放數位登錄，其中紙本券分兩梯次：第一梯次7月1日至7月7日預訂，7月15日至7月31日領取；第二梯次8月1日至8月7日預訂，8月15日至8月31日領取，皆需在12月31日前使用完畢。

振興三倍券使用說明。(圖/截自行政院振興三倍券官網)

各縣市也有專屬優惠，例如新北市推出500元三倍券換800元地方券，方便民眾小額消費，還搭配每月抽獎活動；悠遊卡也針對台北市高中職學生加碼回饋，符合資格者可享「嗶3000領3000」。

鑑於暑假也將到來，許多民眾都想用三倍券讓國旅更省錢，其實，政府針對國旅提供的安心旅遊補助今也上路，自由行每人可折抵住宿1000元優惠，交通部觀光局上月22日已在台灣旅宿網網站開放民眾申請並上傳資料，交通部長林佳龍昨日在臉書指出，已有超過10萬民眾登錄，參與業者超過8000家，是歷來參與最踴躍的一次。至於如何使用。

(中時電子報)